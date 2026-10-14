Мусорная квитанция больше не приговор: кому в России положена компенсация и как вернуть переплату Елена ГалицкаяКаждый месяц миллионы россиян открывают почтовые ящики или личные кабинеты и видят привычную строку в платежке — «обращение с твёрдыми коммунальными отходами».