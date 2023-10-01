Рост цен на легковые автомобили в России приостановился

Массовое удорожание наблюдалось в августе, когда увеличили стоимость сразу 15 марок. Экспертами за период с 16 по 30 сентября не зафиксировано изменений цен на новые автомобили, которые официально продаются в России.
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