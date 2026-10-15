Поче­му бри­тан­ская импе­рия до сих пор управ­ля­ет миром через бан­ки? Дей­стви­тель­но ли Лон­дон-Сити спро­во­ци­ро­вал вой­ну в Юго­сла­вии? Как бан­ки­ры выка­чи­ва­ют богат­ство из быв­ших коло­ний? И суме­ет ли интер­нет раз­бу­дить людей и поме­шать войне? Поли­то­лог и экс­перт по меж­ду­на­род­ным отно­ше­ни­ям Алекс Край­нер отве­тил на вопро­сы зри­те­лей и чита­те­лей.