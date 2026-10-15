Почему британская империя до сих пор управляет миром через банки? Действительно ли Лондон-Сити спровоцировал войну в Югославии? Как банкиры выкачивают богатство из бывших колоний? И сумеет ли интернет разбудить людей и помешать войне? Политолог и эксперт по международным отношениям Алекс Крайнер ответил на вопросы зрителей и читателей.
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