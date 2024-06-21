Американское издание The American Conservative выпустило интервью с одним из командиров нацистского батальона «Азов»* Дмитрием Кухарчуком с позывным «Слип», в котором он подробно описал роль карбата в ВСУ и их влияние на ход боевых действий.
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