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Екатерина Мизулина призналась, что рада встретить Новый год без Киркорова

Екатерина Мизулина призналась, что рада встретить Новый год без Киркорова

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале призналась, что рада отсутствию Филиппа Киркорова в новогодних телешоу.

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Валентин Поляков
Чувства неприязни, которые дочка сенатора Катя Мизулина испытывает к актёру и певцу Филиппу Киркорову, понятны. Наверное, кто-то и к ней испытывает нечто подобное. Однако как это никто не догадался связать музыканта Филиппа Киркорова с блогером Алексеем Навальным: уж очень подозрительно совпадают первые буквы его фамилии-имени-отчества Ф.Б.К. с аббревиатурой ФБК! Злая шутка...
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