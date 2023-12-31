Екатерина Мизулина призналась, что рада встретить Новый год без Киркорова

Валентин Поляков

Чувства неприязни, которые дочка сенатора Катя Мизулина испытывает к актёру и певцу Филиппу Киркорову, понятны. Наверное, кто-то и к ней испытывает нечто подобное. Однако как это никто не догадался связать музыканта Филиппа Киркорова с блогером Алексеем Навальным: уж очень подозрительно совпадают первые буквы его фамилии-имени-отчества Ф.Б.К. с аббревиатурой ФБК! Злая шутка...