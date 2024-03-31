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Махбуба рыдает по России: за что депортировали сестру нападавшего на "Крокус"

Махбуба рыдает по России: за что депортировали сестру нападавшего на "Крокус"

Родня виновных в ЧП поняла: отсидеться не дадут никому — ни в России, ни в Таджикистане. О самих стрелявших выясняются такие подробности, что вопрос возникает только один: как их пустили в нашу страну?К родственникам подозреваемого в стрельбе в "Крокус Сити Холле" постучались 23 марта, в тот же день, когда задержали четверых нападавших.

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Комментарии
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АМ
Александр Матвеев
У нас в правительстве и Президент того и ждут, когда половина России будет заселена  такими &quot;ценными специалистами&quot;-мигрантами! Русскоязычных бывших граждан России или их детей не пускают в Россию, а таким мигрантам без знания русского языка вход свободный! Везде коррупция - деньги решают все!
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