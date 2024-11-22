Памятник защитникам Отечества появился в Мирном

Композиция посвящена жителям города — защитникам Отечества, участникам специальной военной операции.На открытии монумента присутствовали командование Первого государственного испытательного космодрома Министерства обороны РФ, администрация Мирного, ветераны космодрома, участники боевых действий, представители промышленности, юнармейцы и активисты Движения Первых.
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