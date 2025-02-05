Взаимные Недели культуры пройдут в Узбекистане и Малайзии

Взаимные Недели культуры провести в Узбекистане и Малайзии договорились на переговорах президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава правительства Малайзии Анвар Ибрагим, сообщает 5 февраля пресс-служба президента.
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