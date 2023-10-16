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Военное обозрение

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  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Вот от куда извращенцы берутся, так скоро в целях экономии политики и чиновники с набедренными повязками ходить начну...Немецкий канцлер ...
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    Откуда бы летели? С преисподней? Да пиндюки первыми бы их получили... Ну и от dead hand alsoАмериканский журн...
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Минобороны: ВС РФ продолжают наступать в районе города Купянск в Харьковской области

Минобороны: ВС РФ продолжают наступать в районе города Купянск в Харьковской области

В сообщении Минобороны говорится, что на Купянском направлении экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 группировки войск "Запад" продолжают наносить авиационные удары по опорным пунктам и пунктам временной дислокации подразделений 40-й, 43-й, 115-й механизированных бригад и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных … .

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