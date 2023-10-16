Минобороны: ВС РФ продолжают наступать в районе города Купянск в Харьковской области

В сообщении Минобороны говорится, что на Купянском направлении экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 группировки войск "Запад" продолжают наносить авиационные удары по опорным пунктам и пунктам временной дислокации подразделений 40-й, 43-й, 115-й механизированных бригад и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных … .