Певица Лолита Милявская всегда пользовалась популярностью в России. Зачастую она привлекала внимание к своей персоне не за счет творческой деятельности, а за счет скандальных историй.
Лолита сделала заявление о бегстве из России
Комментарии
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С
Сергей
Корабль не тонет, но крысы на старте...
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19 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Кому интересна эта старая, поношенная калоша? Убрать ее со сцены и забыть! Не нужны их грязные деньги, которые они вынуждены от себя отрывать
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17 час.
Vitalich
Безголосая кобыла, никогда не было никакого творчества, так сплошное кривляние выставление своего целюлитного крупа
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16 час.
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