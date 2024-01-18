На Украине призывника осудили за хвальбу Путина в военкомате

В Сумской области Украины призывник сообщил в военном комиссариате, что при отправке на линию боевого соприкосновения тут же сдастся в плен военнослужащим ВС РФ, а также выдаст все координаты украинских войск.
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