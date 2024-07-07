Почему шимпанзе кидаются своими кучками?

Возможно, вы никогда в жизни не задавались этим, но на самом деле, ответ на этот вопрос знает далеко не многие — почему шимпанзе известны в природе как главные мастера бросков фекалий? Это, конечно, может быть забавно, пока они не выберут вас своей целью.