Мечтать не вредно: шведы вспомнили о ядерном оружии Один из потенциальных носителей гипотетического ядерного оружия из ШвецииПарад ядерных сувренитетовЯдерное оружие в современном мире штука очень хорошая.
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Мечтать не вредно: шведы вспомнили о ядерном оружии Один из потенциальных носителей гипотетического ядерного оружия из ШвецииПарад ядерных сувренитетовЯдерное оружие в современном мире штука очень хорошая.
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