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Экономист Колобанов объяснил снижение цен на газ в ЕС отсутствием ожидания дефицита

Экономист Колобанов объяснил снижение цен на газ в ЕС отсутствием ожидания дефицита

Высокие цены на газ в прошлом году сформировались из-за ожидания европейцами дефицита топлива зимой. Сейчас Европа чувствует себя в этом отношении увереннее, рассказал РИА Новости замдиректора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов.

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