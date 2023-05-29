Экономист Колобанов объяснил снижение цен на газ в ЕС отсутствием ожидания дефицита

Высокие цены на газ в прошлом году сформировались из-за ожидания европейцами дефицита топлива зимой. Сейчас Европа чувствует себя в этом отношении увереннее, рассказал РИА Новости замдиректора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов.