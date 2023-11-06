Миллеровцы побывали на образовательном интенсиве для добровольцев

2 ноября 2023 года в г. Таганрог на базе Инженерно-технологической академии федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южный федеральный университет» состоялся образовательный интенсив для организаторов добровольческой деятельности.
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