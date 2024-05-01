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Нойер поддержал Кима после игры с «Реалом»: «Ошибки – часть футбола. Это не значит, что он будет плохо играть в следующих матчах»

«Бавария» сыграла вничью с мадридским клубом в первом матче полуфинала Лиги чемпионов (2:2).  О первом голе Винисиуса «К сожалению, пас прошел сквозь самое уязвимое место.

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