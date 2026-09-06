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Mother 'invested' in Lindsay Clancy trial charged in murder of toddler

An Illinois mother who had been "very invested" in the triple-murder trial of Lindsay Clancy was charged with the murder of her 2-year-old son.

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