Mother 'invested' in Lindsay Clancy trial charged in murder of toddler

An Illinois mother who had been "very invested" in the triple-murder trial of Lindsay Clancy was charged with the murder of her 2-year-old son.
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