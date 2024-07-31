Госдеп: США было бы трудно принять решение Турции войти в ШОС

Соединённым Штатам и НАТО было бы трудно принять решение Турции войти в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), если бы Анкара пошла на такой шаг, заявил замгоссекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.