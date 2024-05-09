Какое число пропущено? Нужно быть гением, чтобы найти ответ за 15 секунд

А вы справитесь? фото: Shutterstock/Fotodom.ruУверены в своих умственных способностях? А готовы убедиться и проверить? Тогда предлагаем вам пройти наш тест, с помощью которого вы сможете определить скорость работы вашего мозга, а также способность логически мыслить.
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