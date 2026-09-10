15+ светлых историй про людей, которым интуиция вовремя подсказала верный путь

Интуиция, шестое чувство, чуйка — все называют свой внутренний голос по-разному. И у каждого хоть раз, наверное, бывало состояние, когда логика говорит одно, а в груди настойчиво скребется необъяснимое предчувствие.
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