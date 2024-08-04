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Ямайская легкоатлетка снялась с забега на Олимпиаде после недопуска на стадион

Ямайская легкоатлетка снялась с забега на Олимпиаде после недопуска на стадион

REUTERS/Sarah Meyssonnier На Олимпийских играх в Париже ямайская легкоатлетка, трехкратная олимпийская чемпионка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс снялась с полуфинала соревнований по забегу на 100 метров после того, как охрана стадиона "Стад де Франс" не пустила ее на территорию перед разминкой.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Правильно сделала, что снялась с забега. Нужно иметь свою гордость и честь!!! Не как некоторые!! Уже не под знаменем государства выступают, А ПОД СРАНЫМ СОБАЧЬИМ ХВОСТОМ!!   Под ликом &quot;никто-ничто&quot;... Дешевки. Позорники...
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