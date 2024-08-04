Ямайская легкоатлетка снялась с забега на Олимпиаде после недопуска на стадион

REUTERS/Sarah Meyssonnier На Олимпийских играх в Париже ямайская легкоатлетка, трехкратная олимпийская чемпионка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс снялась с полуфинала соревнований по забегу на 100 метров после того, как охрана стадиона "Стад де Франс" не пустила ее на территорию перед разминкой.
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