Ямайская легкоатлетка снялась с забега на Олимпиаде после недопуска на стадион

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лина любимцева

Правильно сделала, что снялась с забега. Нужно иметь свою гордость и честь!!! Не как некоторые!! Уже не под знаменем государства выступают, А ПОД СРАНЫМ СОБАЧЬИМ ХВОСТОМ!! Под ликом "никто-ничто"... Дешевки. Позорники...