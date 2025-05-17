Астраханка за рулем иномарки сбила двух девочек

Авария с пострадавшими произошла накануне вечером в 20:20 на улице Бориса Алексеева. По информации регионального УМВД, 44-летняя женщина-водитель за рулем «Хендай Солярис» наехала на девочек 7 и 8 лет: дети в этот момент переходили дорогу по пешеходному переходу.