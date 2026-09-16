Кайлас. Тайны священной горы. Эрнст Мулдашев В конце девяностых годов прошлого века западная пресса всколыхнулась сообщением: группа американских альпинистов совершила дерзкое восхождение на одну из вершин в районе Кайласа, священной твердыни Тибета.
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