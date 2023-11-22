Found Season 1 Episode 8 Review: Missing While Homeless

In a way, this confirmed what we've suspected for a while now. We've suspected that Sir has something broken in him emotionally; Gabi and Sir have a complicated dynamic, and we haven't seen the last of it.
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