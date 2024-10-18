Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе проверки по факту противоправных действий учащегося школы в Краснодарском крае

В социальных медиа сообщалось, что в одной из школ города Славянска-на-Кубани из-за произошедшего конфликта подросток распылил перцовый баллончик в здании школы, в результате чего нескольким учащимся потребовалась медицинская помощь.
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