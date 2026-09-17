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Более 60 мест благоустроят в Подмосковье до конца года

Более 60 мест благоустроят в Подмосковье до конца года

В третье воскресенье сентября в Московской области отмечают День благоустройства. В этом году в регионе предусмотрено обновление 65 общественных пространств: 12 парков, 11 лесопарков, 14 скверов, 13 пешеходных зон и площадей, девяти набережных и шести функциональных территорий.

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