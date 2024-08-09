В Крыму придумали, как снизить число аварий с участием большегрузов

В последнее время всё чаще происходят аварии из-за машин, которые стоят на обочине. У дальнобойщиков есть свой специализированный 12-й канал связи по которому они могут сообщить о вынужденной остановке, рассказал в интервью «Крымской газете» начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.
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