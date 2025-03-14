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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Sony и People Can Fly заключили соглашение о создании нового игрового прототипа на о...

Sony и People Can Fly заключили соглашение о создании нового игрового прототипа на о...

Sony и People Can Fly заключили соглашение о создании нового игрового прототипа на основе ИС SonyPeople Can Fly заключила соглашение с Sony Interactive Entertainment о создании прототипа новой игры под кодовым названием “Project Delta”, основанной на интеллектуальной собственности, принадлежащей Sony Interactive Entertainment, сообщила компания.

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