Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал встречу с лидером России Владимиром Путиным, охарактеризовав ее как «продуктивную и обстоятельную».
Эрдоган: в мире высоко оценили переговоры с Путиным в Сочи
Комментарии
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Гарибян Сусанна
Эрдоган хочет дружить с Россией, ничего странного, всё как всегда. Где выгода там и турки. Дай Бог, дай Бог! После его очередного предательства разверзлись хляби небесные и в Турции потоп. Было землетрясение, потом пожары, теперь наводнение, что осталось? Неужели не понимает Эрдоган, что за каждую подлость нашему народу, придёт наказание?
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