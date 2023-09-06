Наш потерянный мир

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Эрдоган: в мире высоко оценили переговоры с Путиным в Сочи

Эрдоган: в мире высоко оценили переговоры с Путиным в Сочи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал встречу с лидером России Владимиром Путиным, охарактеризовав ее как «продуктивную и обстоятельную».

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Комментарии
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Гарибян Сусанна
Эрдоган хочет дружить с Россией, ничего странного, всё как всегда. Где выгода там и турки.  Дай Бог, дай Бог!  После его очередного предательства разверзлись хляби небесные и в Турции потоп. Было землетрясение, потом пожары, теперь наводнение, что осталось? Неужели не понимает Эрдоган, что за каждую подлость  нашему народу, придёт наказание?
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