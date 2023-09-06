Эрдоган: в мире высоко оценили переговоры с Путиным в Сочи

Гарибян Сусанна

Эрдоган хочет дружить с Россией, ничего странного, всё как всегда. Где выгода там и турки. Дай Бог, дай Бог! После его очередного предательства разверзлись хляби небесные и в Турции потоп. Было землетрясение, потом пожары, теперь наводнение, что осталось? Неужели не понимает Эрдоган, что за каждую подлость нашему народу, придёт наказание?