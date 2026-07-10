Роспотребнадзор назвал безопасные для купания водоемы в Нижегородской области

Роспотребнадзор обновил список водоемов Нижегородской области, где вода безопасна для купания. По результатам последних лабораторных исследований, на 10 июля купаться без риска для здоровья можно в нескольких местах региона.
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