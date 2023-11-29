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Анчелотти о 4:2 с «Наполи»: «Сложный матч. Когда было труднее всего, «Реал» нашел в себе силы победить. Мы боролись до конца, добившись цели быть первыми в группе»

Анчелотти о 4:2 с «Наполи»: «Сложный матч. Когда было труднее всего, «Реал» нашел в себе силы победить. Мы боролись до конца, добившись цели быть первыми в группе»

Мадридский клуб одержал победу со счетом 4:2 в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. «Сливочные» обеспечили себе первое место в группе C.

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