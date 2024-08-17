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Готовы на все ради саморекламы: фанаты королевской семьи осудили вояж Меган и Гарри в Колумбию

Готовы на все ради саморекламы: фанаты королевской семьи осудили вояж Меган и Гарри в Колумбию

Принц с герцогиней снова отличились лицемерным поведением. Брючный костюм Меган понравился модным критикам LEGION-MEDIAПрибыв в четверг в Колумбию с визитом, который фанаты королевского семейства уже успели окрестить «поддельным королевским туром», Меган Маркл и принц Гарри уже успели вызвать негодование многих.

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