Готовы на все ради саморекламы: фанаты королевской семьи осудили вояж Меган и Гарри в Колумбию

Принц с герцогиней снова отличились лицемерным поведением. Брючный костюм Меган понравился модным критикам LEGION-MEDIAПрибыв в четверг в Колумбию с визитом, который фанаты королевского семейства уже успели окрестить «поддельным королевским туром», Меган Маркл и принц Гарри уже успели вызвать негодование многих.