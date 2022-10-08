Daily Mail: Великобритания проверит трубопроводы из-за опасения минирования со стороны РФ

Лондон приказал военно-морскому флоту начать обследование подводных трубопроводов и кабелей. По данным источников таблоида Daily Mail, на фоне инцидентов с «Северными потоками» власти опасаются минирования этой инфраструктуры со стороны России.
Лондон приказал военно-морскому флоту начать обследование подводных трубопроводов и кабелей. По данным источников таблоида Daily Mail, на фоне инцидентов с «Северными потоками» власти опасаются минирования этой инфраструктуры со стороны России.
Свежие комментарии