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Daily Mail: Великобритания проверит трубопроводы из-за опасения минирования со стороны РФ

Daily Mail: Великобритания проверит трубопроводы из-за опасения минирования со стороны РФ

Лондон приказал военно-морскому флоту начать обследование подводных трубопроводов и кабелей. По данным источников таблоида Daily Mail, на фоне инцидентов с «Северными потоками» власти опасаются минирования этой инфраструктуры со стороны России.

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