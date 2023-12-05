Столтенберг готов поставить НАТО под угрозу раскола из-за Украины

Генсек заявил, что западный альянс будет поддерживать Киев невзирая на протесты членов блока.Йенс Столтенберг публично заявил, что НАТО продолжит поддержку Украины вопреки позиции Венгрии, Словакии и Нидерландов.
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