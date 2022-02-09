Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Olga Kushnir
    A pochen sama ne vyshla?😱😱😱Алла Пугачева обр...
  • Анатолий Гусев
    "Молодой и красивый". Внешность.  А внутри-говно.Лера Кудрявцева р...
  • ВЛАДИМИР ЛАПИН
    а кто это вообще, в первый раз слышу про такого  ЖАБАрский и как он у нас оказался, кто его сюда припёр, узнать и сра...Лера Кудрявцева р...

Жулин объяснил, почему развод с Навкой был для него драмой

Жулин объяснил, почему развод с Навкой был для него драмой

Александр Жулин рассказал, почему ему было очень тяжело разводиться с Татьяной Навкой. Фото: из открытых источников Бывший муж фигуристки Татьяны Навки Александр Жулин в шоу «Судьба человека» рассказал о разводе с ней в 2010 году после 14 лет брака.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх