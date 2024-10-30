Вера Брежнева нарвалась на критику за непристойную фотосессию

Глаза на бюстгальтере певицы смутили пользователей. У Веры Брежневой дела идут не очень. Неосторожные поступки и высказывания артистки, а также ее развод с Константином Меладзе сильно подорвали позиции певицы в шоу-бизнесе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии