Рубль отреагировал на повышение ключевой ставки Банка России

Рубль немного снизился на фоне решения Банка России поднять ключевую ставку до 13 процентов годовых. 15 сентября, к 13:38 по московскому времени, курс доллара на торгах Московской биржи составил 96,58 рубля, что на 28 копеек выше уровня на 13:29.