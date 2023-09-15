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Рубль отреагировал на повышение ключевой ставки Банка России

Рубль отреагировал на повышение ключевой ставки Банка России

Рубль немного снизился на фоне решения Банка России поднять ключевую ставку до 13 процентов годовых. 15 сентября, к 13:38 по московскому времени, курс доллара на торгах Московской биржи составил 96,58 рубля, что на 28 копеек выше уровня на 13:29.

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