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test mazurok

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❕ В Крыму может появиться новый праздник — День Переяславской рады На полуострове эту дату отмечали 18 января с 90-х годов, но теперь она будет официально закреплена, передаёт корреспондент «Крым 24».

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