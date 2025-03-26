❕ В Крыму может появиться новый праздник — День Переяславской рады На полуострове эту дату отмечали 18 января с 90-х годов, но теперь она будет официально закреплена, передаёт корреспондент «Крым 24».
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❕ В Крыму может появиться новый праздник — День Переяславской рады На полуострове эту дату отмечали 18 января с 90-х годов, но теперь она будет официально закреплена, передаёт корреспондент «Крым 24».