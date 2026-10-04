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Неожиданные факты: от штруделя и одуванчиков до абсурдных исков и мифов о Средневековье

Неожиданные факты: от штруделя и одуванчиков до абсурдных исков и мифов о Средневековье

Есть истории, которые на первый взгляд кажутся разрозненными, но именно в этой мозаике странностей и парадоксов лучше всего видно, насколько причудливо устроен мир.

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