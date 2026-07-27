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«Зенит» согласовал переход игрока «Локомотива» Карпукаса

«Зенит» согласовал переход игрока «Локомотива» Карпукаса

Трансфер футболиста обойдется в шесть миллионов евро. Сделка предполагает также бонусы. Полузащитник московского «Локомотива» Артем Карпукас близок к переходу в петербургский «Зенит», сообщает журналист Иван Карпов.

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