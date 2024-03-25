Немилосердные «Ястребы»: как НАТО убивала балканских детей Ирина Орлонская24 марта 1999 года стал днем, когда натовская авиация впервые нанесла авиаудар по городам Югославии, развернув начало военной кампании.
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