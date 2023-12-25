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Россияне стали больше приобретать товаров для зимних видов спорта

Россияне стали больше приобретать товаров для зимних видов спорта

В преддверии новогодних праздников ООО «Маркетплейс» совместно со страховой компанией «СберСтрахование» провели опрос, который показал, что спрос россиян на зимние спортивные товары вырос в три раза по сравнению с прошлым годом.

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