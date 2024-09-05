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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роналду о 900 голах: «Мне 39 с половиной, мне нужно быть крайне сосредоточенным, чтобы добиваться таких вещей. Я ценю то, что делаю. И без партнеров это было бы невозможно»

«Это был эмоциональный момент для меня. Я достиг круглой отметки. Может показаться, что было легко, но это не так.

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