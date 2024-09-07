НИКАКИХ ОТМАЗОК ОТ АРМИИ И ПЕРЕЕЗДОВ «ВСЕМ СЕЛОМ». ПРИНЯТЫ 28 БЕСПРЕЦЕДЕНТНО ЖЕСТКИХ РЕШЕНИЙ ПО МИГРАНТАМ

Все проблемы у нас в стране созданы алчностью наших чиновников. Нынешняя олигархическая власть в России в погоне за личным обогащением развалила и разграбила страну (в том числе и армию), а потом восемь лет молча смотрела на то, как обстреливают Донбасс. Система власти у нас выстроена на тотальной коррупции, а также корысти олигархов и чиновников всех рангов и структур, а народ оказался ей не нужен, поэтому и вымирает, живя в нищете на фоне дикой инфляции, устроенной банковскими жуликами по указанию МВФ и ради собственного обогащения. Наша власть проявляет полное равнодушие к проблемам коренных жителей, ей нужны агрессивные инородцы, чтобы устроить талибан и развалить страну, поэтому и существуют криминальные структуры диаспоры, решающие все проблемы с продажными чиновниками и депутатами.

Виктор Борисов

«Это дискриминация - заставлять детей учить русский язык». Понаехавшие бульбайрамы в интервью иноагентскому изданию «Настоящее время» пожаловались на «фашистов», заставляющих их отпрысков учить русский язык и сдавать экзамен по оному при поступлении в школу (!). Миграционные юристы вторят многонациональным мамашам - требовать от мигрантят знания русского языка является нарушением Конституции РФ. Якобы это дискриминация - вне зависимости от того, знают дикарята русский язык или нет, правительство обязано предоставить им право на получение образования в школах (а также места в детсадах и ВУЗах). Причём всё общение в интервью происходит не на русском языке - никто из участников его не знает и знать не хотят, у них нет такой цели - интегрироваться в российское общество. Просто потому что они сюда приехали не жить с нами, а жить вместо нас, при этом за наш же счёт. UPD. Уж больно мы чужаков разбаловали. Ну как мы - правительство со своими тупыми законами, стоящими на страже интересов в первую очередь понаехавших. Всё это стало возможно благодаря готовности наших чинуш угодить (читай - облизать жопу) чужакам вне зависимости от степени абсурдности их требований. 🚀 Подписаться на канал: Мигранты — всё как есть