Рабочие меняют дорожные указатели "Волгоград" на "Сталинград" на въезде в город накануне празднования 83-й годовщины начала контрнаступления Советских войск под Сталинградом, 2025 год © Кирилл Брага/РИА Новости Волгограду и Санкт-Петербургу необходимо вернуть прежние названия — Сталинград и Ленинград, считает депутат Госдумы Анжелика Глазкова (КПРФ).