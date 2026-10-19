Рабочие меняют дорожные указатели "Волгоград" на "Сталинград" на въезде в город накануне празднования 83-й годовщины начала контрнаступления Советских войск под Сталинградом, 2025 год © Кирилл Брага/РИА Новости Волгограду и Санкт-Петербургу необходимо вернуть прежние названия — Сталинград и Ленинград, считает депутат Госдумы Анжелика Глазкова (КПРФ).
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«Шей да пори — не будет пустой поры»
В стране других проблем что ли нет?Мигрантами б лучше плотнее занимались.
За Ленинград, за Сталинград.