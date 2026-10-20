Европейская линейка Subaru к 2028 году станет полностью электрической. Вместе с бензиновыми машинами из нее пропадут и оппозитные двигатели – та самая техническая особенность, которая больше шестидесяти лет отличала марку от большинства конкурентов.
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