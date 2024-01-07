Анна Сола: «Не знаю, как дотерпела до финиша, у меня все замерзло. Первая гонка за долгое время, когда мне было настолько холодно»

Сола одержала победу на этапе Кубка Содружества в Раубичах. «Гонкой, конечно, довольна – первое место! Я его очень долго ждала.
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