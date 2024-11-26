Жительница Зауралья пыталась устроиться в районную администрацию с липовым дипломом

В Кетовском округе Курганской области мировой судья вынес обвинительный приговор жительнице села Колташево по части 5 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации – использование заведомо подложного документа.
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