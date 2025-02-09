📷❗️Кадр первой встречи "нос к носу" американского многоцелевого истребителя 5-го поколения F-35A и российского Су-57 (Т-50-4) на АвБ Елаханка под Бангалором.
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📷❗️Кадр первой встречи "нос к носу" американского многоцелевого истребителя 5-го поколения F-35A и российского Су-57 (Т-50-4) на АвБ Елаханка под Бангалором.