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2:0 в твою пользу! Получи выигрыш в BetBoom сразу, если выбранная команда повела с разницей в два мяча

2:0 в твою пользу! Получи выигрыш в BetBoom сразу, если выбранная команда повела с разницей в два мяча

Что может быть лучше камбэка с 0:2 на последних минутах встречи? Конечно, если вы не поставили на команду, упустившую победу! Чтобы камбэки приносили только положительные эмоции, BetBoom возобновляет акцию «РПЛ 2:0».

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